2019-02-19T13:12:54+03:00
Общество

Пропавшего в Воронежской области 14-летнего подростка помог найти таксист из Брянска

За ребенком выехали родители
Анна ГРЕБЕНКИНА
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14-летнего подростка, пропавшего 15 февраля в Лисках, нашли в Брянске. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Воронеж".

Напомним, утром в прошлую пятницу мальчик пошел в школу, но на занятиях так и не появился. Родители и следователи предположили, что он мог мог отправиться в другой город, так как взял с собой деньги. Раньше школьник никогда не уходил из дома. Подростка объявили в федеральный розыск. К поиску присоединились волонтеры из соседних регионов. В итоге мальчика нашли в Брянске.

- На него обратил внимание местный таксист Алексей. Когда выяснил, что случилось с ребенком, нашел ориентировку и позвонил нам, - рассказала координатор поискового отряда Наталья Филипповских. - Расспрашивать ребенка, почему он ушел из дома и как добирался до Брянска, мы не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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