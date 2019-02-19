В Воронеже школьник провалился в яму под балконом

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-19T15:18:25+03:00

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В приямок, то есть углубление в земле, примыкающее к стене здания, под балконом дома №72 на улице Пирогова упал девятилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС по Воронежу.

Мальчик, вероятно, оступился 18 февраля примерно в 19:35. Выбраться самостоятельно из ловушки глубиною в несколько метров ребенок никак не мог. Очевидцы сразу же позвонили в службу спасения.

- Специалисты поисково-спасательного городского отряда достали ребенка из ямы и передали родителям. Обошлось без травм, - прокомментировали в пресс-службе воронежского управления ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU