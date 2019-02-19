2019-02-19T13:10:16+03:00
Общество

Писатель Захар Прилепин предложил устроить в Воронеже фестиваль «Русское лето»

Мероприятие будет посвящено традиционной русской культуре
Олег ИВАНОВ
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Захар Прилепин.Захар Прилепин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Писатель Захар Прилепин предложил сделать Воронеж площадкой для мультижанрового фестиваля традиционной культуры «Русское лето». Свою задумку заместителт худрука МХАТа озвучил 19 февраля на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Организаторы уже наметили фестиваль на начало сентября. Его главная идея - приобщение к русской традиции. В течение четырех дней предполагается провести творческие встречи с литературными деятелями, лекции и дискуссии по вопросам отечественной истории, так называемые «исторические баттлы», а также концерты, шоу реконструкторов и ярмарку.

Для детей может быть проведена дополнительная программа с мастер-классами, спортивными соревнованиями и кукольными спектаклями.

Губернатор предложил рассмотреть вариант совмещения «Русского лета» с фестивалем «Город-Сад», который проходит в Центральном парке Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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