Жители Воронежской области задолжали за газ примерно 707 миллионов рублей
За год долг вырос на 75 миллионов
Долг за 12 месяцев увеличился на 74,9 миллионаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:
По итогам 2018 года жители Воронежской области задолжали примерно 707 миллионов рублей, что на 74,9 миллиона больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом стало известно 19 февраля во время встречи губернатора Александра Гусева и гендиректора «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константина Зубарева.
Наиболее проблемные должники среди региональных предприятий коммунального комплекса МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Святогор» и ООО «Тепловик».
ИСТОЧНИК KP.RU