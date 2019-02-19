Жители Воронежской области задолжали за газ примерно 707 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-19T12:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам 2018 года жители Воронежской области задолжали примерно 707 миллионов рублей, что на 74,9 миллиона больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом стало известно 19 февраля во время встречи губернатора Александра Гусева и гендиректора «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константина Зубарева.

Наиболее проблемные должники среди региональных предприятий коммунального комплекса МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Святогор» и ООО «Тепловик».

ИСТОЧНИК KP.RU