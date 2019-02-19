2019-02-19T11:43:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области предприниматель пытался «отмазать» своего водителя, сбившего насмерть пешехода

Он хотел, чтобы автомобиль вернули, а шофера не привлекали к уголовной ответственности
Олег ИВАНОВ
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Хозяину фуры теперь грозит до 8 лет лишения свободыХозяину фуры теперь грозит до 8 лет лишения свободыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вечером 12 февраля в Ольховатском районе на трассе «Воронеж - Луганск» 62-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» сбил пешехода.

- В результате ДТП 45-летний житель Россошанского района от полученных травм скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 264 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

На следующий день в отдел полиции пришел владелец грузовика. В кабинете руководителя следственного отделения он предложил «вознаграждение», чтобы водителя не привлекали к уголовной ответственности, а автомобиль вернули.

- Мужчина попытался передать должностному лицу 30 тысяч рублей, положив их в ежедневник, находившийся на рабочем столе. От предложенных денег следователь отказался. Противоправные действия мужчины были пресечены стражами порядка, - прокомментировали в СУ СК РФ по региону.

В отношении 42-летнего мужчины следственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Хозяину фуры грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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