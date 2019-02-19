Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-19T11:19:07+03:00

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Во дворе дома №4 на улице Рижская застрял автомобиль скорой помощи. Как рассказали местные жители, 19 февраля медицинская машина заехала в нерасчищенную от снега колею и не смогла выбраться. Водитель примерно десять минут пытался выехать из западни самостоятельно, но только с помощью «Нивы», проезжавшей мимо, смог вернуться на дорогу. Шофер «Нивы» просто отбуксировал скорую помощь.

Представители пресс-службы мэрии в социальных сетях отреагировали на инцидент и отметили, что передадут информацию в управляющую компанию.

Однако не все комментаторы ругали исключительно коммунальщиков. Другие воронежцы заметили, что и водитель медицинского автомобиля мог бы управлять дорогим транспортным средством аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU