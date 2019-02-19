Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»
Во дворе дома №4 на улице Рижская застрял автомобиль скорой помощи. Как рассказали местные жители, 19 февраля медицинская машина заехала в нерасчищенную от снега колею и не смогла выбраться. Водитель примерно десять минут пытался выехать из западни самостоятельно, но только с помощью «Нивы», проезжавшей мимо, смог вернуться на дорогу. Шофер «Нивы» просто отбуксировал скорую помощь.
Представители пресс-службы мэрии в социальных сетях отреагировали на инцидент и отметили, что передадут информацию в управляющую компанию.
Однако не все комментаторы ругали исключительно коммунальщиков. Другие воронежцы заметили, что и водитель медицинского автомобиля мог бы управлять дорогим транспортным средством аккуратнее.
ИСТОЧНИК KP.RU