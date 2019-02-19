Воронежец купил игровую приставку в магазине мошенников

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-19T10:47:57+03:00

Он отправил 15 тысяч рублей в никуда

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28-летний воронежец решил побаловать себя и купить игровую приставку. При этом горожанин хотел еще и максимально сэкономить. Не один час он провел, исследуя сайт за сайтом, в поисках лучшей цены. И вот нашел.

Молодой человек оставил заявку на странице интернет-магазина. С ним связалась девушка, которая представилась сотрудницей торговой компании. Она рассказала об условиях и сроках оплаты, а также сообщила, что отправила на электронную почту парня ссылку на платежную систему, через которую нужно произвести оплату товара.

Когда воронежец все сделал, сотрудница компании опять позвонила ему и подтвердила, что денежные средства пришли. Вот только игровую приставку горожанин так и не получил.

Сайты интернет-магазина и платежной системы оказались заблокированы, телефон горячей линии, с которого звонила лжесотрудница – отключен. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 15 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU