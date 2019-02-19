В Воронеже мужчина зачем-то устроил поджог в подъезде многоэтажки
Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома №25а на улице Маршала Одинцова, сняла неадекватного мужчину, который зачем-то устроил пожар в многоэтажке. Инцидент произошел 17 февраля в 13:12.
На записи видно, как взрослый горожанин с рюкзаком за плечами подходит к картонной коробке, стоящей у почтовых ящиков. Некоторые жильцы, видимо, сбрасывали в эту коробку рекламные брошюры и прочий мусор. Мужчина наклонился и сбросил что-то горящее в нее. Увидев, что начинает разгораться огонь, он поспешил удалиться.
Так в подъезде начался пожар. Местные жители рассказали, что в итоге обгорел угол стены и некоторые почтовые ящики.
Можно было бы предположить, что это некая месть кому-либо. Однако воронежцы рассказали, что точно такой же поджог на днях произошел и в доме №11 на той же улице Маршала Одинцова.
ИСТОЧНИК KP.RU