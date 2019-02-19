В Воронеже мужчина зачем-то устроил поджог в подъезде многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-19T10:13:36+03:00

Некоторые жильцы, видимо, сбрасывали в эту коробку рекламные брошюры и прочий мусор Фото: принтскрин видео.

Горожане говорят, что это не первый подобный случай

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Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома №25а на улице Маршала Одинцова, сняла неадекватного мужчину, который зачем-то устроил пожар в многоэтажке. Инцидент произошел 17 февраля в 13:12.

На записи видно, как взрослый горожанин с рюкзаком за плечами подходит к картонной коробке, стоящей у почтовых ящиков. Некоторые жильцы, видимо, сбрасывали в эту коробку рекламные брошюры и прочий мусор. Мужчина наклонился и сбросил что-то горящее в нее. Увидев, что начинает разгораться огонь, он поспешил удалиться.

Так в подъезде начался пожар. Местные жители рассказали, что в итоге обгорел угол стены и некоторые почтовые ящики.

Можно было бы предположить, что это некая месть кому-либо. Однако воронежцы рассказали, что точно такой же поджог на днях произошел и в доме №11 на той же улице Маршала Одинцова.

ИСТОЧНИК KP.RU