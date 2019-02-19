Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях,в зависимости от суммы и срока вклада,составляют:
По вкладам вида «Доход» – от 6,1% до 7,5% годовых.
По вкладам вида «Рост» – от 5,4% до 6,8% годовых.
По вкладам вида «Комфорт»– от5,1% до 6,5% годовых.
Максимальные ставки по указанным видам вкладовдоступныв рамках пакета услуг «Прайвет».
Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4 – 6,9% годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями сроках открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU