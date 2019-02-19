2019-02-19T09:32:53+03:00
Происшествия

В Воронеже в загоревшемся частном доме погибла хозяйка

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С огнем боролись 10 спасателейС огнем боролись 10 спасателейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 февраля примерно в 17:58 жилой дом загорелся на улице Каспийская в Воронеже. Огонь быстро захватил несколько комнат и перекинулся на потолочное перекрытие. Три пожарные машины были отправлены на место ЧП. С огнем боролись 10 спасателей. В итоге пожар был ликвидирован в 18:34.

На пожаре погибла 48-летняя хозяйка дома. Женщину пытались реанимировать, но, к сожалению, безуспешно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности! Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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