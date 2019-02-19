Воронежский «Буран» уверенно победил пензенский «Дизель»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-19T09:08:11+03:00

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Воронежский «Буран» победил пензенский «Дизель» со счетом 3:1. Обе команды уже потеряли шансы выйти в плей-офф, однако матч получился зрелищным - уступать никто не хотел.

На 27 минуте второго периода Александр Шипилов мощным кистевым броском отправил открыл счет. Но пензенцы за считанные минуты сравняли счет. В конце периода «Буран» получил большинство и успешно его разыграл - вывел команду вперед Савва Андреев.

В третьей двадцатиминутке пошел обоюдоострый хоккей: в итоге на 52 минуте Александр Смолин установил окончательный счет 3:1 в пользу воронежцев.

- Мы всегда играем ради болельщиков, еще три домашние игры у нас. Все играют ради болельщиков и за свое «я», за фамилию, которая у них на спине. Чтобы им было не стыдно за ту игру, которую они показывают. Жизнь не заканчивается на этом, в следующем сезоне же кто-то где-то будет тоже играть. Они должны заслужить контракт на следующий сезон, - объяснил мотивацию своей команды Александр Трофимов, главный тренер «Бурана»

20 февраля «Буран» принимает казанский «Барс». Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU