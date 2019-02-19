В Воронеже на 40 дней закрыли кальянную, мешавшую жителям дома

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-19T08:51:46+03:00

Правда, в срок приостановления будут зачтены дни с 31 января по 5 февраля - тогда уже действовал временный запрет. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Кальянная «Ozero», расположенная в доме №1 на улице Кирова, в ближайший месяц будет закрыта для посетителей. Дело в том, что были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений.

Как сообщают в региональном управления Роспотребнадзора, 18 января с 22:05 до 19 января 00:05 в квартире, соседствующей с кальянной, уровень звука зашкаливал за нормы СанПина.

Кроме того, за барной стойкой кальянной «Ozero» была расположена электрическая плита, не оборудованная локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Это также нарушение «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания».

Советский районный суд Воронежа в итоге закрыл кальянную «Ozero» на срок 40 суток. Правда, в срок приостановления будут зачтены дни с 31 января по 5 февраля - тогда уже действовал временный запрет.

ИСТОЧНИК KP.RU