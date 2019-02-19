2019-02-19T08:51:46+03:00
Общество

В Воронеже на 40 дней закрыли кальянную, мешавшую жителям дома

Например, уровень звука из заведения не соответствовал нормам СанПина
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Правда, в срок приостановления будут зачтены дни с 31 января по 5 февраля - тогда уже действовал временный запрет.Правда, в срок приостановления будут зачтены дни с 31 января по 5 февраля - тогда уже действовал временный запрет.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Кальянная «Ozero», расположенная в доме №1 на улице Кирова, в ближайший месяц будет закрыта для посетителей. Дело в том, что были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений.

Как сообщают в региональном управления Роспотребнадзора, 18 января с 22:05 до 19 января 00:05 в квартире, соседствующей с кальянной, уровень звука зашкаливал за нормы СанПина.

Кроме того, за барной стойкой кальянной «Ozero» была расположена электрическая плита, не оборудованная локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Это также нарушение «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания».

Советский районный суд Воронежа в итоге закрыл кальянную «Ozero» на срок 40 суток. Правда, в срок приостановления будут зачтены дни с 31 января по 5 февраля - тогда уже действовал временный запрет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»
Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил АИР
Воронежец купил игровую приставку в магазине мошенников
В Воронеже мужчина зачем-то устроил поджог в подъезде многоэтажки
Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В Воронеже в загоревшемся частном доме погибла хозяйка
Воронежский «Буран» уверенно победил пензенский «Дизель»
В Воронеже иномарка ушла под землю
В Воронеже на таксиста напали пьяные пассажиры с собакой
На 23 февраля возле набережной Воронежа перекроют движение из-за салюта
В Воронеже выступит группа «Кабриолет»
На 23 февраля в Воронеже пройдет салют, гонки на ездовых собаках и выставка военной техники
В этом году в Воронежской области на 4,7 миллиона рублей закупят пневмококковую вакцину
В Воронеже скандальный маршрут №125 вновь пытаются отправить через Центральный рынок
Юные воронежские музыканты завоевали призовые места на конкурсе в Тульской области
В Воронеже будут судить сбытчика фальшивых 5000-купюр
Воронеж поднялся в рейтинге бизнес-климата
В этом году в Воронеже пройдут красочные ярмарки
Воронежский «Факел» вырвал победу у «Краснодара-2» на Кубке ФНЛ
Ищите женщину: воронежец избил автомобилиста и угнал его машину из-за жалобы знакомой