В Воронеже на таксиста напали пьяные пассажиры с собакой

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-19T06:01:35+03:00

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В Воронеже во время ночной поездки таксист попал в серьезную переделку. Водитель прибыл на место заказа, но увидел там нетрезвых пассажиров. Отменив заказ диспетчеру, он поехал работать дальше. Но на выезде со двора его путь преградили необслуженные клиенты. Об этом мужчина рассказал в популярной группе в соцсети.

Инцидент произошел 16 февраля в половину пятого утра. По кадрам видео можно понять, что пассажиры начинают оскорблять таксиста и бить ногами по его автомобилю. Мужчина предупреждает их, что подаст в суд. В ответ на это они буквально выдирают дверь авто и бросаются с кулаками на горожанина.

В конце ролика собака начинает отчаянно выть после рева мотора. А водитель уезжает с места происшествия для того, чтобы избежать продолжения конфликта. Оправившись от случившегося, мужчина вызвал сотрудников полиции для того, чтобы снять побои. Кроме того, в процессе осмотра автомобиля, он заметил треснутую фару и сломанный переключатель поворота.

В свою очередь пассажиры вызвали сотрудников ГИБДД и заявили им, что их собаку переехало такси и скрылось с места происшествия.

- Если бы я наехал на собаку, она бы уже не визжала, - прокомментировал обвинения таксист.

Теперь водитель разыскивает юриста, который смог бы помочь ему отстоять свои права, а также получить компенсацию за ложный вызов и моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU