В Воронеже иномарка ушла под землю

СЕГОДНЯ 07:10 2019-02-19T07:10:43+03:00

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В Воронеже Chevrolet Cruze в прямом смысле ушел под землю. Во время парковки во дворе дома №205 на Ленинском проспекте под машиной провалился асфальт. Об инциденте в соцсетях накануне рассказал сам владелец авто.

Все произошло в минувшее воскресенье, 17 февраля. Мужчина приехал в гости к другу, но хорошо провести вечер ему не удалось.

- Моя машина в буквальном смысле провалилась под землю. До этого поверхность была абсолютная ровная, без ям. Вышел, осмотрелся, оказалось, что под правым передним колесом просел грунт, оно полностью провалилось. В результате автомобиль сел на брюхо и висел на бампере. Яма была внушительной глубины. В неё легко могла провалиться большая часть машины, - написал владелец иномарки.

Выбраться из ловушки самостоятельно автовладельцу не удалось. Для спасательной операции ему пришлось вызывать эвакуатор и внедорожник с лебедкой. Все это обошлось мужчине в 3500 тысячи.

- Позже от местных жителей я узнал, что незадолго до происшествия на этом месте водоканалом проводились какие-то работы по ремонту труб, и рабочее некачественно засыпали яму, - рассказал автовладелец. Из-за чьей-то безответственности пострадал бампер моей машины. Кто за это должен нести ответственность?

Чуть позже местные жители рассказали, что на место ЧП снова приехали специалисты водоканала. Они повторно засыпали яму. Как на этот раз они справились с работой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU