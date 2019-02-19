2019-02-19T07:10:43+03:00
Общество

В Воронеже иномарка ушла под землю

ЧП произошло на Ленинском проспекте
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже Chevrolet Cruze в прямом смысле ушел под землю. Во время парковки во дворе дома №205 на Ленинском проспекте под машиной провалился асфальт. Об инциденте в соцсетях накануне рассказал сам владелец авто.

Все произошло в минувшее воскресенье, 17 февраля. Мужчина приехал в гости к другу, но хорошо провести вечер ему не удалось.

- Моя машина в буквальном смысле провалилась под землю. До этого поверхность была абсолютная ровная, без ям. Вышел, осмотрелся, оказалось, что под правым передним колесом просел грунт, оно полностью провалилось. В результате автомобиль сел на брюхо и висел на бампере. Яма была внушительной глубины. В неё легко могла провалиться большая часть машины, - написал владелец иномарки.

Выбраться из ловушки самостоятельно автовладельцу не удалось. Для спасательной операции ему пришлось вызывать эвакуатор и внедорожник с лебедкой. Все это обошлось мужчине в 3500 тысячи.

- Позже от местных жителей я узнал, что незадолго до происшествия на этом месте водоканалом проводились какие-то работы по ремонту труб, и рабочее некачественно засыпали яму, - рассказал автовладелец. Из-за чьей-то безответственности пострадал бампер моей машины. Кто за это должен нести ответственность?

Чуть позже местные жители рассказали, что на место ЧП снова приехали специалисты водоканала. Они повторно засыпали яму. Как на этот раз они справились с работой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»
Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил АИР
Воронежец купил игровую приставку в магазине мошенников
В Воронеже мужчина зачем-то устроил поджог в подъезде многоэтажки
Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В Воронеже в загоревшемся частном доме погибла хозяйка
Воронежский «Буран» уверенно победил пензенский «Дизель»
В Воронеже на 40 дней закрыли кальянную, мешавшую жителям дома
В Воронеже на таксиста напали пьяные пассажиры с собакой
На 23 февраля возле набережной Воронежа перекроют движение из-за салюта
В Воронеже выступит группа «Кабриолет»
На 23 февраля в Воронеже пройдет салют, гонки на ездовых собаках и выставка военной техники
В этом году в Воронежской области на 4,7 миллиона рублей закупят пневмококковую вакцину
В Воронеже скандальный маршрут №125 вновь пытаются отправить через Центральный рынок
Юные воронежские музыканты завоевали призовые места на конкурсе в Тульской области
В Воронеже будут судить сбытчика фальшивых 5000-купюр
Воронеж поднялся в рейтинге бизнес-климата
В этом году в Воронеже пройдут красочные ярмарки
Воронежский «Факел» вырвал победу у «Краснодара-2» на Кубке ФНЛ
Ищите женщину: воронежец избил автомобилиста и угнал его машину из-за жалобы знакомой