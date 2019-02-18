На 23 февраля возле набережной Воронежа перекроют движение из-за салюта
В связи с некоторыми событиями празднования Дня защитника Отечества в Воронеже запланированы ограничения движения.
В частности, 23 февраля с утра и до вечера ограничат парковку автотранспорта по улице Комиссаржевской в районе ДК железнодорожников - из-за проведения выставки военной техники в сквере у ДК и гала-концерта с участием большого количества исполнителей в самом дворце культуры.
А вечером воронежцев ждет традиционное перекрытие движения по Чернавской дамбе и Чернавскому мосту от улицы Степана Разина, набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста (с 20.00 до 22.00), а также запрет въезда транспорта на территорию Чернавской дамбы со стороны Чернавского моста (с 8.00 до 22.00) - из-за праздничного салюта.
Программу празднования Дня защитника Отечества можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU