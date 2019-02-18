В Воронеже выступит группа «Кабриолет»
Александр Марцинкевич привезет программу «На бис!»
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На гастроли в столицу Черноземья снова приедет популярный ансамбль цыганской песни Александра Марцинкевича «Кабриолет». Шоу русского цыгана покоряет зрителей эмоциональностью, а также искренней и душевной лирикой.
Александр Марцинкевич поет на самые разные темы - о любви, жизни и счастье. Воронежским поклонникам артист со своим коллективом привезет программу «На бис!», в которую войдут хиты легендарного ансамбля, а также песни из нового альбома.
Концерт пройдет 2 апреля в цирке, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU