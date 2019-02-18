2019-02-18T19:35:39+03:00
Звезды

В Воронеже выступит группа «Кабриолет»

Александр Марцинкевич привезет программу «На бис!»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На гастроли в столицу Черноземья снова приедет популярный ансамбль цыганской песни Александра Марцинкевича «Кабриолет». Шоу русского цыгана покоряет зрителей эмоциональностью, а также искренней и душевной лирикой.

Александр Марцинкевич поет на самые разные темы - о любви, жизни и счастье. Воронежским поклонникам артист со своим коллективом привезет программу «На бис!», в которую войдут хиты легендарного ансамбля, а также песни из нового альбома.

Концерт пройдет 2 апреля в цирке, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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