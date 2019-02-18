На 23 февраля в Воронеже пройдет салют, гонки на ездовых собаках и выставка военной техники

СЕГОДНЯ 19:03 2019-02-18T19:12:58+03:00

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День защитника Отечества в Воронеже отметят не только салютом. Городские улицы украсят 30 тематических плакатов и баннеров, поздравления будут передавать на пяти городских видеоэкранах.

В программе праздника 107 мероприятий, среди которых возложения венков и цветов к братским могилам и воинским захоронениям, встречи с ветеранами, исторические диктанты, уроки памяти, концерты и театрализованные музыкальные композиции, конкурсы, квесты, кинопоказы, спортивные соревнования.

Масштабная церемония возложение венков пройдет 22 февраля в 12.00 на братской могиле №100 на площади Победы.

23 февраля в спорткомплексе «Олимпик» в 12.30 начнется чемпионат и первенство Воронежской области по снежным дисциплинам ездового спорта «Зимняя звезда Черноземья-2019». Спортсмены будут соревноваться в гонках на ездовых собаках в упряжках на дистанциях от 4 до 7,5 километров. На празднике можно покататься со снежной горки и на квадроциклах, всех желающих угостят кашей из полевой кухни.

С 11.00 в сквере ДК железнодорожников можно посмотреть выставку боевой техники - три единицы выставит 20-ая общевойсковая гвардейская армия, а клуб «Набат» представит легендарную «Катюшу» и артиллерийское орудие «Сорокопятку».

Кроме того, в этот день в ЖК железнодорожников пройдут гала-концерты XXVII фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества». В этом году в отборочных турах конкурса приняли участие более 3 000 человек. В 12.00 на сцене выступят победители в категории «Юный патриот» (конкурсанты 7-17 лет), а в 16.00 начнется концерт с участием победителей в категориях «Ветеран», «Патриот», «Воин», «Исполнители и коллективы средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусства».

А салют, положенный нашему городу по статусу города воинской славы, начнется в 21.00 с дамбы Чернавского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU