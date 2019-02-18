В этом году в Воронежской области на 4,7 миллиона рублей закупят пневмококковую вакцину

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-18T18:38:44+03:00

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В этом году из федерального бюджета выделят 4,7 млн. руб. на приобретение пневмококковой вакцины для прививок людям старшего трудоспособного возраста. Об этом сегодня на планерке в правительстве региона рассказал руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин.

В свою очередь и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области Ольга Фуфаева сообщила, что превышение эпидпорога отмечается в 11 районах области и в Воронеже. За медицинской помощью на прошедшей неделе обратились свыше 15,7 тыс. больных, в том числе более 9 тыс. детей до 14 лет.

Также губернатор распорядился уже в этом году максимально перевести все детские поликлиники в работу по схеме бережливых поликлиник. Это касается не только вежливой регистратуры, но и разделения потоков, ликвидации очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU