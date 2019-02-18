Юные воронежские музыканты завоевали призовые места на конкурсе в Тульской области

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-18T18:15:07+03:00

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Юные воронежские музыканты успешно выступили на Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона», который завершился 17 февраля в Новомосковске Тульской области. В этом году в нем приняли участие 164 конкурсанта из Тульской, Московской, Рязанской, Белгородской, Нижегородской, Калужской. Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, Республики Татарстан и Южной Кореи.

Семиклассница Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Екатерина Чунихина (гобой) завоевала первое место в номинации «Деревянные духовые инструменты», а восьмиклассница этого же учебного заведения Арина Рабенкова (кларнет) заняла второе место.

Обе воронежские исполнительницы начали обучаться музыке с шестилетнего возраста, в их творческой копилке награды многих всероссийских и международных конкурсов, а также областные премии за особые достижения в учебной и творческой деятельности одаренным учащимся в сфере культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU