В Воронеже будут судить сбытчика фальшивых 5000-купюр

СЕГОДНЯ 17:53 2019-02-18T17:53:17+03:00

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В Воронеже на скамью подсудимых попал мужчина, который сбывал поддельные купюры. В конце мая 2018-го воронежец расплатился фальшивой пятитысячной в киоске быстрого питания в Ленинском районе и уехал ВАЗ-2106. Кассир распознала в купюре фальшивку лишь при пересчете наличности.

Полицейские по автомобилю установили личность подозреваемого, его задержали уже на следующий день. При этом оперативники обнаружили у мужчины в карманах еще две поддельные купюры в 5000 рублей, а в его машине - еще три таких же фальшивки.

За сбыт поддельных денег обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU