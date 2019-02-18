Воронеж поднялся в рейтинге бизнес-климата

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-18T17:41:28+03:00

В 2018 году наш город занял 18 место из 34

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Ежегодный мониторинг воронежского бизнес-климата показал небольшой рост: наш город поднялся на 12 позиций и занял 18 место среди 34 регионов.

- Предприниматели отмечают некоторые сложности во взаимодействии с властью, - отметила Людмила Бородина, руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии. – На территории области 14 предпринимательских сообществ, и 13 из них – воронежские. Причем руководитель каждого из них имеет возможность личного контакта с представителями власти. Там, где это не противоречит закону, мы принимаем решения в пользу предпринимателей.

Картину, по мнению чиновником, искажают негативно настроенные активные пользователи соцсетей. Они умышленно занижают оценки в интернет-опросах, уверены в управлении по предпринимательству мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU