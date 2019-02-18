2019-02-18T17:37:48+03:00
Общество

В этом году в Воронеже пройдут красочные ярмарки

Мэрия готовит документы и ведет переговоры с Минпромторгом
Елена ФЕДЯШЕВА
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По данным мэрии, в Воронеже обустроено больше 10 тысяч нестационарных торговых мест. В сравнении с соседними регионами, это довольно высокие показатели.

- Мы стремимся к развитию многоформатной торговли, - рассказала Людмила Бородина, руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии. – Мы работаем над созданием стрит-ритейла, когда организуются целые улицы торговых рядов. Мы хотим развить мобильную торговлю и легкую ярмарочную торговлю, отличающуюся от той, к которой мы привыкли. Это легкие красивые конструкции – домики или палатки, в которых вместе с местными производителями свои товары представят соседние регионы.

В этом направлении мэрия ведет переговоры с Минпромторгом о выборе площадок и организации ярмарок в Воронеже уже в этом году. Сейчас чиновники работают над нормативными актами, регламентирующими эти мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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