Воронежский «Факел» вырвал победу у «Краснодара-2» на Кубке ФНЛ

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-18T17:46:31+03:00

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В понедельник, 18 февраля, «Факел» провел четвертый матч Кубка ФНЛ. Шансы победить воронежский клуб утратил еще в первых играх, где разгромно проиграл «Спартаку-2» - 0:4, а затем и курскому «Авангарду» - 0:2. Однако победа в последнем туре группового турнира над эстонской «Левадией» - 2:1 позволила «Факелу» хотя бы оказаться не на самом днище турнира, а побороться за 9-12 места.

Чтобы претендовать на девятое место, нужно было обыграть крепкий «Краснодар-2», идущий восьмым в первенстве ФНЛ с 36 очками («Факел», напомним, 14-й с 29-ю). Сюрпризом стало то, что матч судила женщина – очаровательная Марина Крупская из Екатеринбурга. В отличие от, например, высшей лиги чемпионата Германии (бундеслиги) в России рефери не мужского пола – пока еще редкость. Забегая вперед, отсудила Крупская твердо – желтые карточки раздавала направо и налево. А футболисты стеснялись тихо материться, просто опускали голову или в крайнем случае безнадежно махали рукой.

Что ж так много о судье, спросите вы? Потому что игры мало было. Борьба, борьба и еще раз борьба – вот краткое описание матча. Пожалуй, самый опасный момент до гола был у Бирюкова. Михаил после навеса ударил с отскоком от земли в перекладину. Футболист «Краснодара-2» еще до этого тоже погладил своим ударом головой каркас ворот, но игрок южан находился далеко не в такой убойной позиции.

Ну а на 83-й минуте находящийся на просмотре игрок минского «Торпедо» Сергей Русак показал, как он умеет бить. Выяснилось, что изрядно. Мяч вонзился в верхний угол. Краснодарцы, как ни старались, сравнять счет не смогли.

После матча главный тренер «Факела» Игорь Пывин покритиковал поле. По его мнению, команды вынуждены были много бороться и делать ставку на длинные передачи именно из-за его состояния. А вот своих подопечных Пывин поблагодарил за настрой и желание победить.

Теперь «Факел» сразится в матче за девятое место с ФК «Рига» 21 февраля, начало в 19.45. Прибалтов наша команда на этом Кубке уже обыгрывала. Надо сделать это еще раз.

Кубок ФНЛ 2019. Краснодар-2 - Факел. 0:1.ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Краснодар-2 - Факел. 0:1

ИСТОЧНИК KP.RU