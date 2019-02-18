2019-02-18T17:03:56+03:00
Происшествия

Ищите женщину: воронежец избил автомобилиста и угнал его машину из-за жалобы знакомой

Якобы женщина пожаловалась на приставания
Ярослав ИВАНОВ
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До семи лет заключения может получить воронежец за угон с избиением.

15 февраля к сотрудникам ГИБДД на Ростовской кинулся мужчина. Он рассказал удивительную историю: во дворе на него напал неизвестный, поколотил, потребовал сесть за руль и ехать в лес для… дальнейшего избиения. 33-летний потерпевший подчинился, но когда на улице Ростовской увидел наряд ГИБДД, выскочил из автомобиля к полицейским. Тем временем, нападавший скрылся на его машине.

Личность подозреваемого установили и задержали его. 31-летний мужчина, ранее судимый за разбой и грабеж, признался, что на «подвиги» его сподвигла знакомая. Якобы девушка пожаловалась, что потерпевший приставал к ней. Поэтому подозреваемый решил ей помочь - собрался вывезти навязчивого ухажера за город и избить. Мол, а угнать автомобиль ему пришлось из-за сложившихся обстоятельств.

Машину обнаружили на улице Волкова и передали потерпевшему. А за угон заступнику придется ответить - ему грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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