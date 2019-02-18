В Воронеже девушка, на которую свалилась наледь, лежит в травматологии
17 февраля наледь сорвалась с карниза дома №90а по улице 20-летия Октября и попала по голове девушке лет 18-ти. Очевидцы вызвали медиков. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в одно из городских медучреждений.
- Сейчас девушка проходит лечение в травматологическом отделении. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, - сообщили 18 февраля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Кстати, раньше в тот же день на тротуар упала колонна с дома, расположенного на углу улицу Ф.Энгельса.
А в субботу, 16 февраля, от падения наледи пострадала женщина на Ленинском проспекте. Бригада скорой помощи доставила женщину в одно из городских медучреждений. Врачи оказали пациентке необходимую помощь, госпитализация, к счастью, не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU