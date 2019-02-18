2019-02-18T16:52:45+03:00
Общество

От чего зависит сумма в строке «вывоз ТБО» для жителей воронежских квартир?

Горожане начали получать квитанции с новыми цифрами
Елена ФЕДЯШЕВА
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Рост тарифа для жителей ЖК "Троицкий" составил 226%Рост тарифа для жителей ЖК "Троицкий" составил 226%Фото: Валерий БОБКИН
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Воронежцы начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Разница в выставленных счетах по разным районом сильно разнится. Многих суммы в «жировках», откровенно говоря, шокировали. Например, для жителей домов в жилом комплексе «Троицкий» платежи выросли на 226%! А на улице Мордасовой – на 13%. Каким образом рассчитывается сумма платежа?

- Большинство управляющих компаний Воронежа перешли на расчеты по

фактическому образованию отходов, - пояснила пресс-секретарь ОАО «Экотехнологии» Ольга Козлова. - Это означает, что для расчета платы в

конкретном жилом помещении многоквартирных домов города Воронежа

применяется формула 9 (4) п. 148 (30) постановления Правительства

Российской Федерации от 6.05.2011 №354. Площадь помещения делится на общую площадь жилых и нежилых помещений в МКД, затем умножается на объем контейнеров, вывезенных с места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за расчетный период, после чего умножается на тариф - 492, 62 руб. Получается сумма, которую собственник помещения должен заплатить в этом месяце за услугу.

Получается, что сумма в каждом доме будет зависеть от его площади и объема отходов, производимых его жильцами. За более подробными разъяснениями по начислениям жители могут обратиться в свои управляющие организации, которые являются исполнителями коммунальной услуги. Разъяснения можно получить и по телефону Контакт-центра 200-8-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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