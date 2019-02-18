2019-02-18T16:37:38+03:00
Общество

У воронежских школ по утрам будут дежурить инспекторы ДПС

Они будут следить за безопасностью юных пешеходов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Городская полиция всерьез задумалась о безопасности пешеходов-школьников. Для снижения аварийности и предупреждения нарушения правил дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений Воронежа в ближайшее время по утрам – с 8 до 9 часов - будут дежурить инспекторы ДПС. Для этих целей планируется выделить около сотни сотрудников полиции.

Посты будут действовать на постоянной основе – заверили в городском УВД. Раньше такие акции проводили периодически по жалобам горожан. Например, проблемным участком, где водители не пропускают школьников на "зебре", уже несколько лет является улица Куйбышева, на которой расположена школа №36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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