Дом в Воронеже, от которого отвалилась бетонная колонна, могут отремонтировать в этом году

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-18T16:29:08+03:00

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17 февраля на углу улиц Феоктистова и Фридриха Энгельса на тротуар обрушилась бетонная колонна. Этот декоративный элемент соединял балконы двух этажей на фасаде дома №7 по ул. Фридриха Энгельса. Глава города Вадим Кстенин уже поручил руководителю управления ЖКХ и управе Центрального района провести обследование оставшихся конструкций.

Пятиэтажный дом построен в 1954 году. В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области на 2014-2044 годы капремонт его фасада запланирован на 2020-2022 годы. Однако планы решили скорректировать.

– В связи с тем, что в 2019 году планируется благоустройство парка «Орленок», прорабатывается вопрос о синхронизации этих работ с капитальным ремонтом фасадов и кровель прилегающих к парку многоквартирных домов. Комплексный подход к благоустройству городских пространств хорошо зарекомендовал себя при реконструкции Советской площади, – сообщил Василий Смольянов, начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капремонта Воронежской области. – Если областная Комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов примет решение о переносе капремонта фасадов и кровель зданий, прилегающих к парку «Орленок», на 2019 год, то соответственно в текущем году будет отремонтирован и фасад дома №7 по ул. Фридриха Энгельса, где произошло обрушение одного из декоративных элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU