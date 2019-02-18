2019-02-18T16:16:31+03:00
Общество

Глава Воронежа поручил коммунальщикам обследовать фасад дома, откуда отвалилась бетонная клонна

После этого специалисты решат, что делать с аварийными фрагментами архитектуры
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье, 17 февраля, на углу улиц Феоктистова и Фридриха Энгельса на тротуар обрушилась бетонная колонна. Этот декоративный элемент соединял балконы двух этажей на фасаде здания. Остается только радоваться, что воскресным днем в этом всегда многолюдном месте (здесь находится популярный ресторан японской кухни) не оказалось пешеходов и никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что несколько лет назад от фасада уже отваливалась такая же колонна. Горожане били тревогу и обращались в мэрию с 2016 года. Невооруженным глазом видно, что и соседний элемент декора находится в столь же угрожающем состоянии.

По итогам инцидента глава города Вадим Кстенин поручил руководителю управления ЖКХ и управе Центрального района провести обследование оставшихся конструкций, чтобы решить их дальнейшую судьбу. А пока тротуар под аварийными фрагментами фасада огородят лентой и предупреждающими объявлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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