2019-02-18T15:53:50+03:00
Звезды

Воронежская красавица снялась в клипе Егора Крида

В съемках видео участвовала актриса Камерного театра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Татьяна Бабенкова.Татьяна Бабенкова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Звезда Камерного театра Татьяна Бабенкова теперь покоряет и шоу-бизнес. На днях вышел новый клип Егора Крида с песней «Время не пришло». На видео, который снял режиссер Заур Засев (воронежцы его помнят по съемкам в театре оперы и балета эпизода для фильма «Елки 1914»), актриса выступила в роли возлюбленной главного героя.

За сутки видео собрала более 1,3 миллиона просмотров.

Напомним, Татьяна Бабенкова после окончания Воронежской академии искусств работает в Камерном театре. Несколько лет назад актриса начала покорять кино и сериалы: в фильмографии Татьяны Бабенкова ленты «Чужое гнездо», «Вольная грамота», «Один день лета», «Полицейский с Рублевки». А недавно актриса появилась на обложке мужского журнала Maxim.

Егор Крид - Время не пришло (премьера клипа, 2019).Black Star

ИСТОЧНИК KP.RU

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