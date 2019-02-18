Резня в общаге: в Воронежской области несовершеннолетний набросился на знакомого с ножом

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-18T15:48:51+03:00

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"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия" - так звучит статья уголовного кодекса, по которой будут судить 18-летнего парня. Как сообщают в региональном СУ СКР, на момент преступления ему было 17.

В сентябре прошлого года в одном из общежитий Борисоглебска началась настоящая резня. Парень набросился на 18-летнего соседа с ножом. По сведениям источников, это произошло после того, как тот сделал замечание девушке, которая шумела в коридоре. Когда пострадавшего доставили в больницу, вердикт медиков был суров: "Причинен тяжкий вред здоровью".

- На предварительном следствии несовершеннолетний вину не признал. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU