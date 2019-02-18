2019-02-18T15:12:37+03:00
Звезды

Архитектурный форум «Зодчество VRN-2019» пройдет в Воронеже в конце мая

Главной темой станет участие архитекторов в разработке проектов благоустройства общественных пространств в регионе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Очередной форум «Зодчество VRN» пройдет в столице Черноземья в конце мая, об этом сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков.

Организаторы двенадцатого архитектурного форума ставят задачу расширения географии участников. При проработке программы форума будут учитывать участие архитекторов в разработке и реализации проектов благоустройства общественных пространств Воронежа и малых городов области.

В рамках форума планируется также проведение специальной сессии Союза архитекторов России. С этим предложением выступил председатель Воронежского совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константин Кузнецов. Кстати, глава региона Александр Гусев предложил Константину Кузнецову стать помощника губернатора и заниматься созданием условий для повышения качества архитектурно-градостроительных решений и эстетической ценности застройки области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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