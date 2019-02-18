2019-02-18T15:17:10+03:00
Общество

Госучреждения могут переехать из центра Воронежа в ближайшие десятилетия

Такие меры будут обсуждать во время подготовки Генплана
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Госучреждения сгруппированы в центре города. Их перенос ослабил бы транспортную напряженностьГосучреждения сгруппированы в центре города. Их перенос ослабил бы транспортную напряженностьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мэрия Воронежа опубликовала ответы на обращение городской Общественной палаты по поводу организации платных парковок. У городских властей спрашивали, какие еще меры освобождения центра от пробок они планируют применять.

Представители общественной палаты, в частности, задались вопросом: прорабатывается ли вопрос о переносе госучреждений, и в том числе служб мэрии, из центра? Идет ли работа по стимулированию переноса бизнеса?

В мэрии ответили, что разработка таких мер планируется в рамках подготовки Генплана Воронежа на 2021-2041 годы. Ну что ж, будем ждать. Вполне возможно, к 42-му году мы увидим здание какого-нибудь городского управления на Волго-Донской или Тепличной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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