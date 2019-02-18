Воронежец слонялся по торговому центру и между делом ограбил ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-18T14:44:58+03:00

Он успел сделать это, пока его отец сидел в очереди на получение документов

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Оперативники мчались на место преступления, обсуждая имеющуюся информацию. Примерно в 10.30 в ювелирный магазин на Ленинском проспекте зашел мужчина, попросил померить кольцо из белого золота и дал стрекача. Стоимость кольца - 22 тысячи рублей.

Первым делом полицейские взялись за изучение записей с камер. К удивлению, выяснилось, что после грабежа мужчина не уехал в другой район, а зашел в соседнее здание - там находится социальная организация.

Удалось отыскать дом предполагаемого грабителя. Когда полицейские появились на пороге, кольцо было у него на пальце...

- 41-летний местный житель пояснил, что сопровождал отца при оформлении документов в социальной организации. Воспользовавшись свободным временем, он решил пройтись по торговому центру, зашел в ювелирный магазин и похитил золотое изделие, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

За грабеж мужчине грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU