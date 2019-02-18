2019-02-18T14:37:31+03:00
Общество

Школа межэтнической журналистики откроет в Воронеже третий сезон

Занятия со слушателями пройдут бесплатно
Ярослав ИВАНОВ
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20 февраля в Воронеже стартует третий сезон бесплатной Школы межэтнической журналистики. Она будет работать на базе факультета журналистики ВГУ.

В трехмесячной программе запланированы занятия по теории и практике, встречи с экспертами и знакомство с особенностями региона. Работы слушателей ШМЖ, среди которых студенты разных факультетов, увлекающиеся журналистикой и интересующиеся темой межнациональных отношений, будут публиковать в региональных и федеральных СМИ. Лучшие выпускники по итогам курса отправятся на конференцию на факультет журналистики МГУ.

Воронежские выпускники Школы межэтнической журналистики с момента образования в 2017-м заняли 14 призовых мест на всероссийских и международных конкурсах, в том числе два года подряд становились победителями в номинации «Поколение мультимедиа» Всероссийского конкурса «СМИротворец».

ИСТОЧНИК KP.RU

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