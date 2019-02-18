В Воронеже на жильцов, которые откажутся менять трубы в своей квартире в момент капремонта дома, могут подать в суд

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-18T14:08:47+03:00

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В Воронеже прошел «круглый стол», на котором обсудили вопросы повышения качества капремонта жилых домов. Главной темой стал «коммунальный сепаратизм», когда жильцы отказывают подрядным организациям в доступе к местам проведения работ. Особенно при замене стояков систем тепло- и водоснабжения, канализации. Стоит хотя бы одной квартире не допустить рабочих, и в системе останется «слабое звено», которое может привести к коммунальной аварии даже после капремонта. В связи с этим председатель общественной организации «Жилищный контроль» Лариса Тулинова предложила наказывать жильцов квартир, которые препятствуют проведению капремонта общедомового имущества, подавая на них в суд.

- На общем собрании жильцов по вопросу проведения капремонта, на котором утверждаются виды работ, стоимость и сроки их выполнения, целесообразно прикладывать к пакету документов бланк искового заявления к собственнику помещения в случае его отказа предоставить доступ к месту проведения работ. Чтобы он заранее знал об ответственности, которую понесет за воспрепятствование капремонту, - предложила Лариса Тулинова. - Кроме того, подрядная организация, которая из-за собственника-отказника не полностью заменила тот или иной стояк, может подать на него в суд о взыскании упущенной прибыли.

Все предложения участники «круглого стола» обобщат и до 15 марта систематизируют в «дорожной карте» повышения качества капремонта многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU