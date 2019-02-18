Большой бокс в Воронеже: Артур Осипов сразится с Евгением Терентьевым

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-18T13:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечер профессионального бокса пройдет в Воронеже 3 марта на площадке Event Hall. Главным боем станет схватка чемпиона России, СНГ и славянских стран Артура Осипова и чемпиона мира WBC silver, чемпиона СНГ и славянских стран в среднем весе Евгения Терентьева.

Артур родом из Мичуринска, но хорошо известен воронежской публике. Он провел 15 профессиональных боев, и во всех одержал победу. В мировом рейтинге боксеров он 94-й, в российском - пятый. Его оппонент Евгений, который в этот вечер будет представлять Санкт-Петербург, выходил на ринг 14 раз и только однажды оказался побежденным. В мировом боксерском рейтинге он занимает 97-ю строчку, в российском - шестую.

В андеркарте наибольший интерес любителей бокса вызовет «воронежское дерби»: Андрей Ченцов выйдет на ринг против Константина Тонкушина. По словам организаторов, Андрей известен в регионе, так как ярко стартовал в профессиональном боксе. Константин же «темная лошадка» с высокими боевыми характеристиками.

Сергей Т-34 Шарапов из-за травмы - перелома челюсти со смещением, полученного в бою с Терентьевым - не сможет выступать 3 марта.

Всего этим вечером зрители смогут увидеть восемь поединков. На ринг выйдут спортсмены из Чехии, Малайзии, Абхазии, Камеруна, Казахстана, Филиппин.

ИСТОЧНИК KP.RU