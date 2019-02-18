2019-02-18T13:53:09+03:00
Спорт

Большой бокс в Воронеже: Артур Осипов сразится с Евгением Терентьевым

А Сергей Шарапов не выйдет на ринг из-за травмы
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Артур Осипов - справа.Артур Осипов - справа.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Вечер профессионального бокса пройдет в Воронеже 3 марта на площадке Event Hall. Главным боем станет схватка чемпиона России, СНГ и славянских стран Артура Осипова и чемпиона мира WBC silver, чемпиона СНГ и славянских стран в среднем весе Евгения Терентьева.

Артур родом из Мичуринска, но хорошо известен воронежской публике. Он провел 15 профессиональных боев, и во всех одержал победу. В мировом рейтинге боксеров он 94-й, в российском - пятый. Его оппонент Евгений, который в этот вечер будет представлять Санкт-Петербург, выходил на ринг 14 раз и только однажды оказался побежденным. В мировом боксерском рейтинге он занимает 97-ю строчку, в российском - шестую.

В андеркарте наибольший интерес любителей бокса вызовет «воронежское дерби»: Андрей Ченцов выйдет на ринг против Константина Тонкушина. По словам организаторов, Андрей известен в регионе, так как ярко стартовал в профессиональном боксе. Константин же «темная лошадка» с высокими боевыми характеристиками.

Сергей Т-34 Шарапов из-за травмы - перелома челюсти со смещением, полученного в бою с Терентьевым - не сможет выступать 3 марта.

Всего этим вечером зрители смогут увидеть восемь поединков. На ринг выйдут спортсмены из Чехии, Малайзии, Абхазии, Камеруна, Казахстана, Филиппин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на жильцов, которые откажутся менять трубы в своей квартире в момент капремонта дома, могут подать в суд
В Воронеже нашли подростка, который систематически сбегает из дома
В Воронеже на пожаре пострадал грудной ребенок
Лже-подруги: мошенники атакуют аккаунты воронежцев в "Одноклассниках"
В Воронеж приедут роботы последних моделей с выставок в Лас-Вегасе и Пекине
Директор воронежского соцучреждения "увел" у инвалида его долю в квартире
Воронежская область – седьмая по качеству жизни в России
Автомобиль стал уликой против воронежского водителя, сбившего женщину
«Мы против, но разве нас кто-нибудь спросит»: воронежцы о сносе театра оперы и балета
В Воронежской области автобус сбил пешехода, который шел по краю дороги
На рабочей неделе на Воронеж будет валиться снег с дождем
Владелец "Нивы" продемонстрировал, как надо парковаться в воронежских дворах
«Верните нам сына»: родители погибшего под Воронежем солдата-срочника написали петицию
Воронежец романтично поздравил жену с рождением дочки, пригнав к роддому автовышку
Воронежцам показали «свинский» двор на ВАИ
В Воронеже на площади Ленина светофор повис в воздухе
Пропавшего в Воронежской области 15-летнего подростка объявили в федеральный розыск
Выбираем самого наглого автохама Воронежа на радио "КП"
Еще одна ледяная глыба упала на жительницу Воронежа
На Ленинском проспекте Воронежа столкнулись две иномарки, пострадали три человека
Восемь лет тюрьмы грозит воронежцу за побитого собутыльника
В Воронеже снова усилится ветер
В центре Воронежа на тротуар рухнула колонна дома
Музей Бунина откроют в Воронеже в сентябре 2020 года
В Калаче Воронежской области провели смотр сил и средств для борьбы с паводком
Пытаясь сдать квартиру, воронежский пенсионер перевел мошенникам 120 тысяч рублей