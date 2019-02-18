В Воронеже нашли подростка, который систематически сбегает из дома
Ребенок гулял по городу и ночевал у друга
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В Воронеже спустя два дня нашли пропавшего подростка. Мать 12-летнего мальчика обратилась в полицию днем в пятницу, 15 февраля, родительница сообщила, что ее сын пропал в районе улицы Хользунова. Оказалось, что подросток состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних - именно за неоднократные уходы из дома.
Полицейские проанализировали предыдущие «маршруты» передвижения мальчика, поговорили с друзьями подростка и очевидцами его пропажи. В итоге в воскресенье,17 февраля, около 15.00 ребенка нашли в районе памятника Славы. Мальчик признался сотрудникам полиции, что гулял по городу и ночевал у друга.
ИСТОЧНИК KP.RU