2019-02-18T13:01:09+03:00
Общество

В Воронеже нашли подростка, который систематически сбегает из дома

Ребенок гулял по городу и ночевал у друга
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже спустя два дня нашли пропавшего подростка. Мать 12-летнего мальчика обратилась в полицию днем в пятницу, 15 февраля, родительница сообщила, что ее сын пропал в районе улицы Хользунова. Оказалось, что подросток состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних - именно за неоднократные уходы из дома.

Полицейские проанализировали предыдущие «маршруты» передвижения мальчика, поговорили с друзьями подростка и очевидцами его пропажи. В итоге в воскресенье,17 февраля, около 15.00 ребенка нашли в районе памятника Славы. Мальчик признался сотрудникам полиции, что гулял по городу и ночевал у друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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