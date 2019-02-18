В Воронеже на пожаре пострадал грудной ребенок

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-18T12:46:12+03:00

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В воскресенье, 17 февраля, около шести часов вечера загорелась квартира в двухэтажном доме № 54 на улице Машиностроителей. Так как он был построен еще в 1948 году, перекрытия в нем деревянные, опасность распространения пожара была нешуточной.

- В дежурную часть о пожаре сообщили в 18.08, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выехали четыре наших сотрудника на одной машине. Пожар полностью ликвидировали в 18.18. Удалось выяснить, что загорелась пища на кухне. С отравлениями продуктами горения в детскую областную больницу отвезли трехмесячную девочку. Почему ее родственники не уследили за готовящейся едой, сейчас выясняем.

ИСТОЧНИК KP.RU