2019-02-18T12:46:12+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре пострадал грудной ребенок

ЧП случилось в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
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С пожаром удалось справиться за считанные минуты.С пожаром удалось справиться за считанные минуты.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В воскресенье, 17 февраля, около шести часов вечера загорелась квартира в двухэтажном доме № 54 на улице Машиностроителей. Так как он был построен еще в 1948 году, перекрытия в нем деревянные, опасность распространения пожара была нешуточной.

- В дежурную часть о пожаре сообщили в 18.08, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выехали четыре наших сотрудника на одной машине. Пожар полностью ликвидировали в 18.18. Удалось выяснить, что загорелась пища на кухне. С отравлениями продуктами горения в детскую областную больницу отвезли трехмесячную девочку. Почему ее родственники не уследили за готовящейся едой, сейчас выясняем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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