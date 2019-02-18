2019-02-18T12:43:49+03:00
Происшествия

Лже-подруги: мошенники атакуют аккаунты воронежцев в "Одноклассниках"

Они копируют страницы реальных людей
Виктор ПАВЛОВ
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Пользователи соцсетей - под прицеломПользователи соцсетей - под прицеломФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Соцсети приносят деньги не только владельцам онлайн-магазинов, но и мошенникам. Чего стоит зайти к вам в профиль, посмотреть список друзей, сохранить их фотографии на страницу-копию и спокойно вести с вами разговор от чужого имени?

55-летняя жительница Россошанского района накануне зашла в любимые "Одноклассники" и увидела сообщение якобы от подруги. Оно гласило: у известного банка юбилей, а потому он дарит всем клиентам по две тысячи рублей. Все, что нужно - отправить фотографию своего паспорта и банковской карты с обеих сторон...

- Во время переписки потерпевшая около десятка раз сообщила злоумышленникам приходящие ей на мобильные телефон пароли для подтверждения действия с денежными средствами, хранящимися на карте. В результате с банковской карты злоумышленники похитили 18 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Мошенников ищут, им грозит до пяти лет заключения. А в полиции напоминают: будьте бдительны! Никому не сообщайте личные данные, а уж тем более пароли от банка, приходящие по смс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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