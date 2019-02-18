В Воронеж приедут роботы последних моделей с выставок в Лас-Вегасе и Пекине

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-18T12:29:43+03:00

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28 февраля в столице Черноземья стартует Большой фестиваль роботов. В Воронеж привезут десятки умных технических новинок последнего поколения. Например, организаторы впервые представят миниатюрного робота-помощника Киробо от компании «Тойота», французского робота-обаяшку Ритти, напечатанную на 3D-принтере робота-телеведущую, робота-танцора и еще десятки технологий на грани фантастики.

фото предоставлено организаторами.

- На самой большой в мире выставке технологий CES в Лас-Вегасе хитами этого года стали системы, распознающие эмоции, и голограммы, которые можно видеть в воздухе без специальных очков. На Большом фестивале роботов все эти технологии уже можно будет попробовать на себе: специальное Эмозеркало считает ваши эмоции, удивительным роботом Сферо можно управлять с помощью улыбки, а также увидеть голограммы, вращающиеся в воздухе, - рассказал руководитель проекта Иван Матюхин. - Еще один тренд международных выставок - бионические технологии: когда роботы и технологии копируют движения животных. На фестивале вы увидите первого в мире робота-паука, способного преодолевать любые препятствия (он занесен в книгу рекордов Гиннеса), робота-птицу и робота-скорпиона, покоряющего скалы. Покажем в Воронеже и представителей подводного техно-царства: первую в мире робота-рыбу из Южной Кореи и подводный робо-батискаф из США.

фото предоставлено организаторами.

На фестивале роботов воронежцы смогут познакомиться с системами, извлекающими звуки из овощей и людей, увидят роботов, которые делают домашнюю работу, моют окна, следят за детьми и даже зарабатываю деньги. Робот-бариста Монти из Эстонии угостит чашечкой кофе любителей ароматного напитка.

На фестивале роботов можно пройти по уникальному лабиринту, увернувшись от десятков лазеров, испытать на себе новейшие технологии виртуальной реальности: починить космический корабль, попасть в парк Юрского периода и даже почувствовать себя героем легендарного голливудского фильма! Специальная технология сделает посетителям фото в 3д-формате с эффектом как из фильма «Матрица».

Каждые полчаса на огромной площадке фестиваля будет проходить одно из шести техношоу. Посетителей техно-форума ждет сказка от запрограммированных дронов, выступление цирка роботов, которые садятся на шпагат и встают на голову.

Фестиваль будет работать в сити-парке «Град» до 7 апреля.

фото предоставлено организаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU