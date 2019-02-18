Директор воронежского соцучреждения "увел" у инвалида его долю в квартире

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-18T12:11:21+03:00

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До шести лет заключения грозит бывшему руководителю одного из соцучреждений Рамонского района. "Окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины в присвоении денежных средств на сумму двести тысяч рублей", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Полицейские выяснили, что летом 2015 года по путевке в это самое учреждение прибыл недееспособный житель Воронежа. Через год руководитель узнал, что у мужчины есть имущество - доля в коммунальной квартире в Воронеже. Он сумел получить необходимые документы и быстренько продал недвижимость. Получил 200 тысяч рублей.

Работники отдела экономической безопасности раскрыли факт кражи и возбудили дело. 56-летний директор ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU