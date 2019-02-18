2019-02-18T11:09:52+03:00
Происшествия

Автомобиль стал уликой против воронежского водителя, сбившего женщину

Мужчине грозит от двух до семи лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Александр ГЛУЗ
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27-летнего жителя Хохольского района подозревают в нарушении правил движения, которое повлекло смерть человека. 17 февраля примерно в 7 часов утра он ехал на своей "восьмерке" в селе 1-ая Еманча. Водитель не заметил 52-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Последовал удар.

Пешехода забрали медики. Женщина скончалась в отделении реанимации. Водителя задержали. Полицейские решают вопрос, нужно ли оставить его в СИЗО.

- По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Опрошены очевидцы ДТП. Транспортное средство осмотрено приобщено к материалам уголовного дела как вещественное доказательство, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчине грозит от двух до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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