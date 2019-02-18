2019-02-18T10:23:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области автобус сбил пешехода, который шел по краю дороги

Мужчина двигался в попутном направлении
Виктор ПАВЛОВ
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Пешеход скончался на месте до приезда медиковПешеход скончался на месте до приезда медиковФото: Константин ИВШИН
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Смертельное ДТП произошло в Таловском районе. Авария случилась вчера, 17 февраля, примерно в 19.40 на дороге "Курск- Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка".

Водитель автобуса "Хендэ-Каунти-Кузбасс", 48-летний местный житель, по какой-то причине не заметил пешехода. 35-летний житель Поворино шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

- Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте до приезда скорой помощи, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В области за сутки зарегистрировано 86 ДТП, из них в Воронеже - 57, на федеральных трассах - 6, в районах - 23. В пяти авариях травмы получили три человека, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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