В Воронежской области автобус сбил пешехода, который шел по краю дороги

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-18T10:23:16+03:00

Пешеход скончался на месте до приезда медиков Фото: Константин ИВШИН

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Смертельное ДТП произошло в Таловском районе. Авария случилась вчера, 17 февраля, примерно в 19.40 на дороге "Курск- Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка".

Водитель автобуса "Хендэ-Каунти-Кузбасс", 48-летний местный житель, по какой-то причине не заметил пешехода. 35-летний житель Поворино шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

- Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте до приезда скорой помощи, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В области за сутки зарегистрировано 86 ДТП, из них в Воронеже - 57, на федеральных трассах - 6, в районах - 23. В пяти авариях травмы получили три человека, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU