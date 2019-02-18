Воронежец романтично поздравил жену с рождением дочки, пригнав к роддому автовышку
В Воронеже на видео попал романтичный поступок молодого отца. Мужчина подогнал к роддому автовышку, чтобы поздравить жену с рождением дочки. Когда горожанин добрался до окна третьего этажа медучреждения, он вручил любимой букет. С собой он прихватил еще и воздушные шары. Ролик опубликовали в популярной группе в соцсети восторженные местные жители.
- Вот так папа поздравляет свою жену с рождением дочки. Это видео надо сохранить на века, - прокомментировал видео оператор.
Собравшиеся возле роддома люди тоже начали поздравлять семью с пополнением и прокричали «ура».
Роддом. Воронеж.Видео: https://vk.com/club_vrn_36
ИСТОЧНИК KP.RU