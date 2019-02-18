Воронежец романтично поздравил жену с рождением дочки, пригнав к роддому автовышку

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-18T06:01:08+03:00

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В Воронеже на видео попал романтичный поступок молодого отца. Мужчина подогнал к роддому автовышку, чтобы поздравить жену с рождением дочки. Когда горожанин добрался до окна третьего этажа медучреждения, он вручил любимой букет. С собой он прихватил еще и воздушные шары. Ролик опубликовали в популярной группе в соцсети восторженные местные жители.

- Вот так папа поздравляет свою жену с рождением дочки. Это видео надо сохранить на века, - прокомментировал видео оператор.

Собравшиеся возле роддома люди тоже начали поздравлять семью с пополнением и прокричали «ура».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="494" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/692431" frameborder="0"></iframe> Роддом. Воронеж.Видео: https://vk.com/club_vrn_36

ИСТОЧНИК KP.RU