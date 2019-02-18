2019-02-18T07:00:55+03:00
Общество

«Верните нам сына»: родители погибшего под Воронежем солдата-срочника написали петицию

Родные парня просят наказать виновных
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта петиций change.org.Фото: с сайта петиций change.org.
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На сервисе петиций change.org появилось обращение родителей погибшего под Воронежем 19-летнего солдата-срочника. Родные Степана Цымбала требуют наказать виновных, так как считают, что истинные причины смерти парня от них скрывают. Петицию разместил на сайте «Совет Солдатских Матерей России».

- Верните нам сына! Не можете? Тогда верните справедливость, - написали родители Степана.

Петицию адресовали руководителям Минобороны, военной прокуратуры, военного следственного управления, а также командиру части, где служил парень. Ее подписали уже больше двух тысяч человек.

- Привезли Стёпу 13 февраля в 4.30 утра, сунули родственникам непонятные бумаги, воспользовавшись нашим состоянием, и уехали минут через 40, не заехав даже в военкомат для отметки. Когда стало светло, мы увидели, что у Степы нет половины лица, голова замотана белой тряпкой, глаза залеплены ватой, залиты клеем, заклеены скотчем, остался край носа, разбиты губы. Все указывало на то, что нашего сына жестоко избили, а чтобы мы не задавали вопросы, сослались на то, что была сделана трепанация. Но они просто хотели скрыть насильственную смерть, - пишут родители в обращении.

Родные юноши просят провести тщательное расследование его гибели.

- Нам не нужны ваши отписки. Нам нужен результат вашей работы. Мы не остановимся и не будем молчать! Потому что нам уже терять нечего, мы потеряли самое драгоценное и самое дорогое, - в отчаянии обратились родители солдата.

Напомним, информация о том, что на полигоне «Погоново» в Богучарском районе мертвым нашли солдата срочника появилась 12 февраля. По предварительным данным, все случилось во время учений двух дивизий: непосредственно Богучарской и прибывшей из города Валуйки Белгородской области. 10 февраля в одной из палаток полевого лагеря и обнаружили тело парня. На затылке у юноши была большая ссадина.Военный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» Сейчас проводятся судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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