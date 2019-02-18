На рабочей неделе на Воронеж будет валиться снег с дождем

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-18T09:15:57+03:00

На этой неделе вам не помешает не только теплая куртка, но и зонт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сегодня, 18 февраля, днем ожидается -2 градуса. Будет облачно, возможен снег (который при такой температуре быстро превратится в дождь). Вечером резко похолодает - до -9. Показатели давления в понедельник будут одними из самых высоких за неделю: 753 мм рт. ст.

Вторник порадует ясной погодой. Вероятность осадков - 0! Будет -3 днем и примерно -7 ночью. Давление незначительно снизится. Ожидается также заметный ветер - 5 м/с.

Среда будет совсем не зимней. Около 0 градусов и днем, и ночью, непрекращающийся снег с дождем - и это, по-вашему, февраль? Давление упадет до 742 мм рт. ст., а на следующий день потихоньку пойдет на подъем до конца рабочей недели.

Зима снова вступит в силу в четверг. Днем еще можно будет увидеть лужи, а вот к вечеру ударит морозец - до -6. Под этим флагом пройдет и пятница, 22 февраля: днем -4, ночью -9, снег (уже настоящий, а не мокрый).

ИСТОЧНИК KP.RU