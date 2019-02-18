Владелец "Нивы" продемонстрировал, как надо парковаться в воронежских дворах

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-18T08:05:06+03:00

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Мастер-класс по парковке в тесном воронежском дворике показал владелец "Нивы". Он показал, как легко решить проблему отсутствия парковочных мест. Машина заехала на огромный сугроб и осталась в наклонном положении. При этом она расположилась так, что никому не мешает.

Фото обсуждают в крупных городских онлайн-сообществах. "На "Ниве" только так", - пишут в комментариях. Другие сомневаются: "Это не Воронеж, он никого не подпер".

Кстати, недавно "Нива" возглавила список самых продаваемых кроссоверов на вторичном рынке Воронежа. Да, у конструкторов этого автомобиля слово "кроссовер" было не в ходу. Но сейчас аналитики относят "Ниву" именно к этому классу.

ИСТОЧНИК KP.RU