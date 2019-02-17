Воронежцам показали «свинский» двор на ВАИ

СЕГОДНЯ 20:01 2019-02-17T21:20:02+03:00

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Жуткий двор показали в соцсетях жители микрорайона ВАИ. Автор сообщения, размещенного в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте», показал, в каком состоянии находится прилегающая территория. «Забытые» прямо тротуаре и сваленные в подъезде пакеты с мусором, тазик с хламом под скамейкой, «Жигуль» под самый потолок набитый пустыми бутылками… Автор сопровождает свою галерею сообщением:

- ВАИ. Иркутская,3. Искренне надеюсь, что свиньям, которые гадят в собственном доме, вся эта грязь вернётся в 10-ти кратном объёме. УК в принципе не убирает в подъездах, О дворе уже молчу. Теперь вопрос, куда жаловаться? Как бороться с такими соседями?

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ИСТОЧНИК KP.RU