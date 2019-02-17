2019-02-17T19:02:21+03:00
Общество

В Воронеже на площади Ленина светофор повис в воздухе

Секцию электронного регулировщика сломал сильный ветер
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Сильный ветер сломал светофор, расположенный в Воронеже на площади Ленина, напротив здания мэрии города. Одна из секций регулировщика повисла в воздухе, грозя рухнуть окончательно при следующем порыве ветра. Однако светофор при этом не отключился и продолжал выполнять свою функцию. Фотографию сломанного регулировщика опубликовали в сообществе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

Между тем, шквалистый ветер сохранится в области до вечера понедельника, 18 февраля. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24