В Воронеже на площади Ленина светофор повис в воздухе
Секцию электронного регулировщика сломал сильный ветер
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Сильный ветер сломал светофор, расположенный в Воронеже на площади Ленина, напротив здания мэрии города. Одна из секций регулировщика повисла в воздухе, грозя рухнуть окончательно при следующем порыве ветра. Однако светофор при этом не отключился и продолжал выполнять свою функцию. Фотографию сломанного регулировщика опубликовали в сообществе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».
Между тем, шквалистый ветер сохранится в области до вечера понедельника, 18 февраля. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU